Агент Малкома признался, что форвард «Зенита» состоит в дружеских отношениях с Неймаром 

Футбольный агент нападающего «Зенита» Малкома, Луис Гарсия поделился эмоциями о вызове своего клиента в сборную Бразилии, а также рассказал, что игрок является другом форварда «ПСЖ» Неймара.

Отметим, что ранее футболист сине-бело-голубых был вызван в национальную команду на контрольные игры со сборными Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).

«Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не знаю о том, хотел бы ли он выступать за сборную России в будущем. В сборной Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», — приводит слова Гарсии «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.

В феврале нынешнего года бразильский форвард получил российское гражданство.