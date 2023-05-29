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Хусаинов оценил уровень судейства в матче «Динамо» — «Локомотив» 

Московское дерби завершилось победой железнодорожников.
29 мая 2023 14:15
автор: Глеб Шевяков

Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе главного арбитра матча «Динамо» — «Локомотив» Романа Сафьяна в рамках 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча московских клубов завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

«В эпизоде с первым пенальти в ворота «Локо» рука Дзюбы пошла вперед и была выставлена в сторону. Это именно игра рукой. Он мешал движению мяча. Смолов справедливо получил предупреждение за симуляцию в ситуации со своим падением в штрафной соперника. В том эпизоде он прыгнул дельфинчиком. В эпизоде с назначенным вторым пенальти в ворота «Локо» защитник красно-зеленых действовал безрассудно, это чистый 11-метровый удар», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что до завершения чемпионата России остался один тур. В данный момент «Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков после 29 матчей. «Локомотив» занимает девятое место, набрав 42 очка.

В заключительном туре национального первенства бело-голубые отправятся в гости к «Оренбургу», а железнодорожники примут на своем поле «Торпедо». Матчи пройдут 3 июня и начнутся – в 17:00 мск.

источник: «Евро-футбол.ру»
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