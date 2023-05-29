Андрей Канчельскис: десять лет назад «Спартак» с такой игрой не был бы даже в восьмерке РПЛ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

Отметим, что красно-белые ведут борьбу с «Ростовом» и ЦСКА за серебряные медали чемпионата.

«К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится всё меньше. Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмёрку сильнейших, а сейчас они борются за второе место. На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал», — цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».

Отметим, что «Зенит» стал чемпионом России уже в пятый раз подряд.