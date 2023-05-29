Стало известно, почему полузащитник «Пари НН» Глушаков пропустил матч со «Спартаком» в РПЛ

В «Пари НН» сообщили, по какой причине полузащитник команды Денис Глушаков пропустил матч 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Денис Глушаков пропустил матч против «Спартака» из-за травмы», — приводит заявление пресс-службы нижегородской команды «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушаков присоединился к «Пари НН» в феврале нынешнего года на правах свободного агента. С тех пор за клуб из Нижнего Новгорода он сыграл девять матчей и забил один гол.

Добавим, что за тур до завершения чемпионата России «Пари НН» располагается в зоне стыковых матчей, находясь на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 27-ю очками. 3 июня команда Сергея Юрана сыграет на своем поле с «Химками».