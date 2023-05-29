«Челси» объявил о назначении Почеттино на должность главного тренера

«Челси» объявил о подписании двухлетнего контракта с тренером Маурисио Почеттино.

Отмечается, что в соглашении прописана возможность продолжения сотрудничества на один сезон.

Почеттино сменит на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который исполняет обязанности главного тренера до завершения сезона-2022/23. Под его руководством «Челси» в 11 матчах победил лишь однажды.

Предыдущим местом работы Почеттино был «ПСЖ», с которым аргентинец в сезоне-2021/22 стал чемпионом Франции, в 2020 году Суперкубок Франции, а годом позже стал обладателем Кубка страны.