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Молодежная сборная России одержала победу над ОАЭ в товарищеском матче 

Подопечные Ивана Шабарова проводят в Объединенных Арабских Эмиратах тренировочный сбор.
29 мая 2023 15:15
автор: Глеб Шевяков

Юношеская сборная России в категории возраста до 19 лет оказалась сильнее сверстников из национальной команды ОАЭ.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

В составе победителей забитыми мячами отличились Кирилл Никишин и Ярослав Арбузов.

Добавим, что 31 мая состоится ответная товарищеская встреча молодежных сборных России и ОАЭ.

Напомним, что 23 российских футболиста находятся в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках тренировочного сбора национальной команды и пробудут в стране до 1 июня.

источник: «Советский спорт»
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