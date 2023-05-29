Молодежная сборная России одержала победу над ОАЭ в товарищеском матче 

Юношеская сборная России в категории возраста до 19 лет оказалась сильнее сверстников из национальной команды ОАЭ.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

В составе победителей забитыми мячами отличились Кирилл Никишин и Ярослав Арбузов.

Добавим, что 31 мая состоится ответная товарищеская встреча молодежных сборных России и ОАЭ.

Напомним, что 23 российских футболиста находятся в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках тренировочного сбора национальной команды и пробудут в стране до 1 июня.