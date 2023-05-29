Тухель не покинет пост главного тренера «Баварии» в ближайшее время 

Томас Тухель останется на должности главного тренера «Баварии» после отставки Оливера Кана и Хасана Салихамиджича с руководящих должностей клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, немецкий наставник не намерен покидать свой пост и рассчитывает продолжить тренерскую деятельность с «красными». Сообщается, что он ожидает объяснений от руководства команды и рассчитывает получить информацию относительно своего будущего.

Напомним, что Тухель руководит «Баварией» с 25 марта 2023 года. При его руководстве мюнхенцы провели 12 матчей, одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и в четырех встречах потерпели поражения. По итогам сезона в Бундеслиге баварцы стали чемпионами Германии.