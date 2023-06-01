«Спартак» может расстаться с Максименко

«Спартак» решает, кого из двух голкиперов оставить в составе клуба.

Как сообщает «Метарейтинг», руководство красно-белых делает выбор между Александром Максименко и Ильей Свинововым.

Отмечается, что основным вратарем »Спартака» останется Александр Селихов.

Напомним, что Свинов провел минувший сезон в аренде в «Факеле» и сыграл в 23 матчах РПЛ. Летом 22-летний футболист вернется в стан «Спартака». На счету Максименко две игры в чемпионате России.

Руководство клуба решает, кого оставить, а кого отдать в аренду или продать в случае выгодного предложения.