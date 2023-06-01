Экс-игрока «Спартака» Гаврилова перевели из реанимации в общую палату

Бывшего игрока московского «Спартака» Юрия Гаврилова перевели из реанимации в общую палату, сообщают РИА Новости со ссылкой на Валерия Кечинова.

«Динамика лечения Юрия Васильевича положительная, его уже перевели (из реанимации) в общую палату», - сказал Кечинов.

Во вторник 70-летнего Гаврилова экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Бывший футболист является чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). В составе сборной Гаврилов сыграл 47 матчей, забив 10 голов.