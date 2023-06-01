Месси покинет «Пари Сен-Жермен»

Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси покинет действующих чемпионов Франции в конце этого сезона, заявил главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

Матч 38-го тура чемпионата Франции станет для аргентинца последним в Лиге 1.

«Для меня было честью тренировать лучшего игрока в истории футбола. Завтра Месси проведёт свой последний матч на «Парк де Пренс». Я надеюсь, что его встретят наилучшим образом. В дебютном сезоне ему пришлось адаптироваться, это был его первый год за пределами Барселоны, в этом году он стал важным игроком. Я считаю критику в его адрес совершенно необоснованной», — цитирует Галтье Фабрицио Романо.

В 38-м туре «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Контракт Месси с командой истекает в конце текущего сезона.