КДК РФС не стал выписывать защитнику «Краснодара» Литвинову дополнительную дисквалификацию

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал ужесточать наказание для защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова за его удаление в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Напомним, что футболисту «быков» показали прямую красную карточку за грубый подкат на полузащитнике Саше Зделаре.

«Сам он не смог принять участие в заседании — был на тренировке. Посмотрели видео и приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию помимо основной — 1 матч», - приводит «Матч ТВ» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Таким образом, Литвинов пропустит лишь гостевой матч 30-го тура РПЛ против «Ахмата». Игра состоится 3 июня.