Президент «Торпедо» уверен, что клуб вернется в РПЛ через год

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался относительно вылета команды из РПЛ по итогам сезона.

Напомним, что в 27-м туре автозаводцы уступили ЦСКА со счетом 0:3 и не смогли сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Безусловно, мы огорчены, что нам не удалось закрепиться в РПЛ. Но мы получили отличные уроки, чтобы через год, когда мы вернемся, уже закрепиться в чемпионате надолго. Мы будем более последовательны в своих решениях и создадим стабильность в клубе и команде», — цитирует Савина Sport24.

В заключительном туре «Торпедо» 3 июня сыграет в гостях против «Локомотива».