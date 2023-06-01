«Сочи» не планирует подписывать Месси

«Сочи» отреагировал на решение нападающего Лионеля Месси не продлевать контракт с «ПСЖ»

«Видим сотни ваших сообщений с одним вопросом: окажется ли Месси в «Сочи»? Официально заявляем, что на сегодняшний день переход аргентинца в наш клуб не планируется», - написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что 2 июня Месси проведет за клуб последний матч. В этот день «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Контракт Месси с командой истекает в конце текущего сезона.