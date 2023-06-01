Бывший футболист сборной России Анюков получил тренерскую лицензию УЕФА

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков, работающий в тренерском штабе «Зенита», получил тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Лицензию «А-УЕФА» также получил старший тренер московской «Родины», бывший нападающий московского «Спартака» Александр Павленко.

Технический координатор «Спартака» и бывший вратарь команды Артем Ребров стал обладателем лицензии «В-УЕФА». Ребров также продолжает обучение по лицензии «В-УЕФА» как тренер вратарей.

Международные лицензии получил также 101 специалист.