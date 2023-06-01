Стали известны обладатели всех прямых путевок в групповой этап следующего сезона Лиги чемпионов

После того, как «Севилья» выиграла у «Ромы» в финале Лиге Европы определились все обладатели прямых путевок в групповой этап следующего сезона Лиги чемпионов.

Помимо «Севильи» Испанию представят «Барселона», мадридский «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

От Англии сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», за Германию - «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Унион», честь Италии будет защищать «Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан», а Франции - «ПСЖ» и «Ланс».

Также в групповой этап Лиги чемпионов пробились португальские «Бенфика» и «Порту», нидерландский «Фейеноорд», австрийский «Ред Булл», шотландский «Селтик», сербская «Црвена Звезда» и украинский «Шахтер».

Оставшиеся шесть мест будут разыграны через квалификацию.