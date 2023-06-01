Форвард «Зенита» Кассьерра досрочно отправился в отпуск

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра досрочно отправился в отпуск и не примет участия в матче 30-го тура против «Факела», сообщает Sport24 со ссылкой на агента футболиста Никоса Петропулоса.

«С Матео все в порядке. Он улетел в Колумбию. Клуб его отпустил, как и остальных легионеров. Кассьерра уже в отпуске», — отметил Петропулос.

Ранее досрочно в отпуск отправились Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос и Родригао.

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. 3 июня «Зенит» в 30-м туре российской премьер-лиги сыграет с «Факелом».