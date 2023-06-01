Черчесов считает, что Буну заслуженно стал одним из героев финала Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал игру вратаря «Севильи» Яссина Буну в финале Лиги Европы с «Ромой» (1:1, 4:1 по пенальти).

«Марокканец Яссин Буну отменно проявил себя на недавнем чемпионате мира, а вчера несколько раз выручил свою команду: он заслуженно стал одним из главных героев финала», - приводит слова специалиста «СЭ».

Добавим, что «Севилья» стала семикратным обладателем европейского клубного турнира, включая Кубки УЕФА в сезонах-2005/2006 и 2006/2007. Это достижения является рекордом соревнования.