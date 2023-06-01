Дзюба - о заочном споре с Овечкиным: футбол - моя территория

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал словесную пикировку с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Напомним, что пресс-служба «Динамо» выложило видео, где Овечкин называет Дзюбу «слабеньким», в ответ Артем заявил, что «с удовольствием потолкается».

«Сашка Овечкин — легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория», - сказал Дзюба в соцсетях.

Добавим, что Овечкин произносил свою фразу перед матчем между «Динамо» и «Локомотивом». «Железнодорожники» победили - 4:2, а Дзюба отдал голевую передачу.