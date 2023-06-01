Два инспектора УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» следует отстранить от Лиги чемпионов

Два инспектора, назначенные комитетом УЕФА по этике и дисциплине для расследования «дела Негрейры», считают, что испанская «Барселона» должна быть отстранена от международных соревнований на год.

Как сообщает ABC. специалисты уже передали свои отчеты в УЕФА. Решение по участию каталонского клуба в еврокубках должно быть принято в ближайшие 10 дней, ведь уже 12 июня УЕФА должен утвердить состав участников следующего розыгрыша ЛЧ. Президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчеты инспекторов и взял паузу на принятие решение.

Напомним, что «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.