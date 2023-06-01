«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым на одну неделю

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарём клуба Михаилом Кержаковым на одну неделю. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Причиной такого продления соглашения стало то, что контракт Кержакова был рассчитан до 31 мая 2023 года, а матч заключительного тура российской Премьер-лиги состоится 3 июня.

Пока неизвестно, останется ли Кержаков в «Зените» после завершения сезона.

Кержаков в последний раз продлевал контракт с санкт-петербургским клубом перед стартом сезоне, соглашение было рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне РПЛ Кержаков принял участие в 24 встречах, пропустив в них 15 голов.