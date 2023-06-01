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Агент Бенхамина Гарре рассказал о процессе получения игроком гражданства России

Футболист защищает цвета самарских «Крыльев Советов».
01 июня 2023 16:48
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы полузащитника самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, рассказал о будущем своего клиента.

«Бенхамин точно останется в «Крыльях» на следующий сезон. Мы ждем решения относительно предоставления российского гражданства»,- приводит слова Чемпиона Sport24.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел за волжан 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Игрок перебрался в самарскую команду в январе 2023 года.

источник: Sport24.ru
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