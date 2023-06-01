Агент Бенхамина Гарре рассказал о процессе получения игроком гражданства России

Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы полузащитника самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, рассказал о будущем своего клиента.

«Бенхамин точно останется в «Крыльях» на следующий сезон. Мы ждем решения относительно предоставления российского гражданства»,- приводит слова Чемпиона Sport24.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провел за волжан 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Игрок перебрался в самарскую команду в январе 2023 года.