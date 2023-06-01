Канчельскис прокомментировал слухи о том, что Слуцкий может возглавить «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о том, что Леонид Слуцкий может возглавить московское «Динамо».

«Есть руководители «Динамо», им надо задавать вопрос по Слуцкому. Если «Динамо» хочет остаться в РПЛ и нормально выступать… Это их проблемы и их решение. Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо. Время покажет. Слуцкий работал в сборной, ЦСКА, «Рубине» и за рубежом. Опыт у него есть»,, - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, в мае динамовцы расстались со Славишей Йокановичем, при котором команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице и вылетела из Кубка России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Николич отказался от предложения бело-голубых.