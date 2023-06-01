В ЦСКА рассказали, сколько денег получал клуб за участие в Лиге чемпионов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как неучастие российских команд в еврокубках повлияло на бюджет клуба.

«Участие российских футбольных клубов в европейских турнирах выделяло существенную часть бюджета. Например, ЦСКА регулярно участвовал в Лиге чемпионов, где выплачивается, как минимум, 25 миллионов евро только за участие», - приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, что российские клубы и сборный отстранены от международных турниров из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страна была лишена проведения нескольких крупных соревнований.