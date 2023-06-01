ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роналду заявил, что остается в «Аль-Насре»

Ранее сообщалось, что португалец может покинуть саудовский клуб.
01 июня 2023 21:18
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не намерен покидать саудовский клуб.

«Я счастлив, хочу и буду продолжать играть здесь. На мой взгляд, если они продолжат работу, которую хотят сделать, то в ближайшие пять лет, чемпионат Саудовской Аравии может войти в топ-5 мировых лиг», - приводит слова португальца пресс-служба местной лиги.

Напомним, что форвард перебрался в «Аль-Наср» в 2023 году. Он забил 14 мчей в 19 матчах в Саудовской Аравии, но его команда осталась без трофеев, проиграв чемпионскую гонку «Аль-Иттихаду».

Андрей Червиченко объяснил убытки «Спартака»
«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ.
01.06.2023 23:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Чалханоглу заявил, что мечтает стать первым турком, выигравшим Лигу чемпионов
Полузащитник «Интера» поборется за победу в турнире в матче против «Манчестер Сити».
01.06.2023 23:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первом стыковом матче за право сыграть в Бундеслиге
Швабы создали приличный задел перед ответной встречей.
01.06.2023 23:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Карим Бензема не уйдет из «Реала» по окончании сезона
Ранее сообщалось, что футболист может перебраться в Саудовскую Аравию.
01.06.2023 23:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Юношеская сборная России вышла в финал Кубка БРИКС, где сыграет с «Зенитом»
Финал состоится 2 июня.
01.06.2023 23:25
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Арсенал» лидирует в борьбе за трансфер Деклана Райса
Футболист выступает за «Вест Хэм».
01.06.2023 23:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мостовой ответил на вопрос о возможности возглавить «Динамо»
Мостовой ответил на вопрос о возможности возглавить «Динамо»
Бело-голубые по-прежнему ищут главного тренера.
01.06.2023 23:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Александр Гришин: у «Ростова» закончился бензин, ЦСКА победит
Матч состоится 3 июня.
01.06.2023 22:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
УЕФА может отстранить польского судью Марчиняка от финала Лиги чемпионов
Дело в том, что арбитр принял участие в мероприятии, организованном ультраправым политиком.
01.06.2023 22:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика