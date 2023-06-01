Роналду заявил, что остается в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не намерен покидать саудовский клуб.

«Я счастлив, хочу и буду продолжать играть здесь. На мой взгляд, если они продолжат работу, которую хотят сделать, то в ближайшие пять лет, чемпионат Саудовской Аравии может войти в топ-5 мировых лиг», - приводит слова португальца пресс-служба местной лиги.

Напомним, что форвард перебрался в «Аль-Наср» в 2023 году. Он забил 14 мчей в 19 матчах в Саудовской Аравии, но его команда осталась без трофеев, проиграв чемпионскую гонку «Аль-Иттихаду».