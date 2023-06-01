Агент Петреску: Дан хочет вернуться в РПЛ

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы тренера Дана Петреску, высказался о возможности возвращения своего клиента в Россию.

«Дан хочет вернуться в РПЛ. У него есть желание завоевать трофей в России. Но никаких предложений и звонков от клубов и руководителей не было. Мы не будет настаивать, чтобы Петреску брали в какой-то российский клуб. Если будут предложения, то будем их рассматривать», - приводит слова Пырнэу «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Петреску возглавляет «Клуж». В России Петреску работал с 2010 по 2016 год, возглавляя такие команды, как «Динамо» и «Кубань».