Гендиректор «Ростеха» Чемезов рассказал об уходе госкорпорации из тульского «Арсенала»

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов объяснил, почему госкорпорация решила сотрудничать с калининградской «Балтикой», а также рассказал о прекращении финансирования тульского «Арсенала».

Ранее появилась информация, что вышедшая в РПЛ «Балтика» и «Ростех» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого домашний стадион клуба получит название «Ростех-арена».

«Первая причина в том, что одно из крупнейших предприятий Калининградской области - наш «Калининградский янтарный комбинат», там работает больше 1000 человек. Вторая: «Балтика» — подающий надежды клуб, который вышел в РПЛ и неплохо играет. Мы и решили поддержать. Тем более мы больше не работаем с тульским «Арсеналом». Они («Арсенал») вышли из Премьер-лиги», - приводит слова функционера Sports.ru.

К слову, «Арсенал» располагается на 12-й позиции в таблице Первой лиги перед заключительным туром сезона.