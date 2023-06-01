Полузащитник Денис Закария подтвердил, что покинет «Челси» по окончании сезона.

«Это был сложный период, но вы, ребята, всегда прикрывали мою спину. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Стоит сосредоточится на прекрасных воспоминаниях», - написал Закария в своих социальных сетях.

Швейцарский футболист выступал в «Челси» с 2022 года. Права на игрока принадлежат «Ювентусу». У лондонцев было право выкупа игрока за 28+5 миллионов евро. На счету Закарии 1 гол в 11 матчах за английский клуб.