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УЕФА может отстранить польского судью Марчиняка от финала Лиги чемпионов

Дело в том, что арбитр принял участие в мероприятии, организованном ультраправым политиком.
01 июня 2023 22:48
автор: Степан Шереметьев

Арбитр Шимон Марциняк принял участие в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, который известен в стране расистскими и гомофобными лозунгами.

В итоге он подвергся критике со стороны антирасистского объединения «Никогда больше». За ситуацией следит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Onet.pl.

Напомним, что Марциянк назначен на финал Лиги чемпионов, который пройдет 10 июня в Стамбуле. За победу в турнире поборются английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

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