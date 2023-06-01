УЕФА может отстранить польского судью Марчиняка от финала Лиги чемпионов

Арбитр Шимон Марциняк принял участие в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, который известен в стране расистскими и гомофобными лозунгами.

В итоге он подвергся критике со стороны антирасистского объединения «Никогда больше». За ситуацией следит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Onet.pl.

Напомним, что Марциянк назначен на финал Лиги чемпионов, который пройдет 10 июня в Стамбуле. За победу в турнире поборются английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».