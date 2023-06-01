Александр Гришин: у «Ростова» закончился бензин, ЦСКА победит

Футбольный тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейцев с «Ростовом».

«Судя по последним играм, ЦСКА должен выиграть у «Ростова». Во-первых, у армейцев будет преимущество своего поля. Во-вторых, все понимают, что «Ростов» и ЦСКА борются за серебряные медали. «Спартак» тоже нельзя сбрасывать со счетов. Будет интересная игра, но ЦСКА выиграет за счет сыгранности состава и легионеров. У «Ростова» бензин закончился, команда и так прыгнула выше головы. Тем более «Ростову» долго ехать, а ЦСКА будет играть при своих зрителях. У команд будет запредельный настрой, и можно все силы отдавать, так как это последняя игра», - приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Встреча состоится 3 июня. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

ЦСКА перед последним туром располагается на второй позиции, набрав 55 очков. «Ростов» идет четвертым с 53 баллами.