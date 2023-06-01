Мостовой ответил на вопрос о возможности возглавить «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что готов возглавить «Динамо».

«Конечно, я бы пошел тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то еще учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло. Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит», - приводит слова футболиста RT.

Напомним, в мае динамовцы расстались со Славишей Йокановичем, при котором команда опустилась на седьмое место в турнирной таблице и вылетела из Кубка России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Николич отказался от предложения бело-голубых, однако в пресе тут же всплыла кандидатура Леонида Слуцкого.