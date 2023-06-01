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«Арсенал» лидирует в борьбе за трансфер Деклана Райса

Футболист выступает за «Вест Хэм».
01 июня 2023 23:05
автор: Степан Шереметьев

Лондонский «Арсенал» лидирует в борьбе за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как сообщает Daily Mail, игрок хочет остаться в АПЛ и намерен отказаться от потенциального перехода в «Баварию».

Добавим, что хавбек является воспитанником «молотобойцев». Всего за основной состав он провел 244 матча, забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2024 года. По оценке портал Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 80 миллион евро.

источник: The Daily Mail
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