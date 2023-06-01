«Арсенал» лидирует в борьбе за трансфер Деклана Райса

Лондонский «Арсенал» лидирует в борьбе за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как сообщает Daily Mail, игрок хочет остаться в АПЛ и намерен отказаться от потенциального перехода в «Баварию».

Добавим, что хавбек является воспитанником «молотобойцев». Всего за основной состав он провел 244 матча, забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2024 года. По оценке портал Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 80 миллион евро.