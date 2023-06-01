«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первом стыковом матче за право сыграть в Бундеслиге

В первом стыковом матче за путевку в Бундеслигу «Штутгарт» на своем поле разгромил «Гамбург».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Константинос Мавропанос, Йоша Вагноман и Серу Гирасси.
Отметим, что Гирасси к тому же не смог реализовать пенальти.
Ответный матч пройдет 5 июня в Гамбурге. Северянам для того, чтобы выйти в первую Бундеслигу и отправить соперника во вторую, необходимо будет отыграть три мяча.
Бундеслига
1-й стыковой матч
«Штутгарт» - «Гамбург» - 3:0 (1:0)
Голы: Мавропанос, 1; Вагноман, 51; Гирасси, 54
Не забитый пенальти: Гирасси, 27.
источник: «Советский спорт»