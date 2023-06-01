Чалханоглу заявил, что мечтает стать первым турком, выигравшим Лигу чемпионов

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я хочу стать первым турком, выигравшим Лигу чемпионов, и сделать это в Стамбуле, это было бы воплощением мечты», - приводит слова хавбека Football Italia.

Напомним, что встреча между командами состоится 10 июня 2023 года на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.