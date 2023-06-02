Салихова выступила против участия игроков «Спартака» в матчах Медиалиги

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна не поддержала идею участия игроков команды в матчах Медиалиги.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько футболистов могут сыграть в матчах турнира.

«На мой взгляд, профессиональным действующим игрокам должно быть запрещено выходить на поле за медиакоманды. Это вопрос ответственности. Если игрок получит травму, то подведет свой клуб. Во-вторых, будет ли это являться страховым случаем и получит ли клуб компенсацию?Я бы рекомендовала ввести дополнительный пункт о запрете играть за медиакоманды. Это зона ответственности спортивного и генерального директоров», — цитирует Зарему Салихову »Метарейтинг».

Отметим, что владельцами команды Медиалиги «Бей Беги» являются защитник Георгий Джикия и форвард Александр Соболев.