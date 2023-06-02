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Балахнин назвал фаворита в матче ЦСКА - «Ростов»

Команды бьются за серебряные медали РПЛ.
Балахнин назвал фаворита в матче ЦСКА - «Ростов»
02 июня 2023 11:05
автор: Александр Шульгин
автор фото: ПФК ЦСКА

Бывший футболист и главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка 30-го тура РПЛ, в котором дончане сыграют с ЦСКА.

«Обе команды под конец сезона играют натужно, поэтому результат непредсказуем. Те же проблемы и у «Спартака», поэтому исход борьбы за медали может быть любым. Многое зависит от того, кто меньше допустит ошибок и сумеет в решающий момент собрать волю в кулак. Хотя армейцы все равно выглядят предпочтительней - очень уж значимые потери у ростовчан. Многое держалось на Комличенко и Глебове. Потерю одного из них еще можно пережить, но когда отсутствуют оба, трудно понять, за счет чего «Ростов» может выиграть последний матч сезона», - приводит слова специалиста «Известия».

Напомним, встреча пройдет в субботу, 3 июня, в Москве. Начало в 17.00 по московскому времени.

Параллельно в Самаре «Спартак» будет встречаться с «Крыльями Советов».

Перед заключительным туром армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице. На одно очко от них отстает «Спартак», на два - «Ростов».

источник: «Известия»
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