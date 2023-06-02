Нападающий «Пари НН» Кротов: будем пытаться остаться в РПЛ напрямую

Форвард «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата РПЛ с «Химками».

Напомним, что игра состоится 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Мы рассчитываем остаться без переходных матчей в РПЛ. Очко, заработанное за счёт ничьей со «Спартаком», очень важно для нас. Будем пытаться остаться напрямую. Уверен, у нас есть на это все шансы. Главное, выиграть свой матч у «Химок»», — цитируют Кротова «Известия».

Добавим, что «Пари НН» на данный момент занимает 14-е место в таблице чемпионата России.