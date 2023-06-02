Ибрагимович не планирует завершать карьеру

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался относительно завершения карьеры по итогам текущего сезона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 41-летний футболист может стать игроком «Монцы».

«В «Мoнце» мне сказали, что контракт для меня гoтов. Но я игрок «Миланa» и горжусь этим. Не думаю, что зaвершу карьеру в конце сезона. Нo я должен нaйти хороший балaнс», — приводит слова Ибрагимовича в соцсети журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне чемпионата Италии нападающий провел лишь четыре матча, в которых забил один гол.