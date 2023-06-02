«Надеюсь, что клуб вернётся в АПЛ». Эллардайс - после ухода с поста главного тренера «Лидса»

Экс-наставник «Лидса» Сэм Эллардайс прокомментировал свой уход из клуба.

Напомним, что специалист проработал в команде всего месяц. Эллардайс был призван спасти команду от вылета из АПЛ, но не смог этого сделать.

«Для меня было честью работать с «Лидс Юнайтед», великолепным клубом с невероятной базой болельщиков, которые заслуживают быть в Премьер-Лиге. На данном этапе моей карьеры я не уверен, что смогу принять этот вызов, который может стать долгосрочным проектом, но я желаю клубу всяческих успехов в будущем и надеюсь, что клуб вернётся в Премьер-Лигу, где ему и место», — цитирует Эллардайса пресс-служба «Лидса».

В минувшем сезоне команда заняла 19-е место и вылетела в Чемпионшип.