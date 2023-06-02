Канчельскис объяснил, почему уровень РПЛ с каждым годом продолжает стремительно падать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал причины падения уровня РПЛ, обвинив в нем завышенные, по его мнению, зарплаты в лиге.

«80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно? У всех российских футболистов предусмотрена надбавка за паспорт, потому что действует лимит на легионеров. Все это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры падает с каждым годом все сильнее», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Также он добавил, что большие зарплаты негативно сказываются на молодых игроках, которые останавливаются в росте.

Напомним, ранее ФИФА продлил легионерам РПЛ возможность приостанавливать контракты с российскими клубами и бесплатно уходить в аренду за границу.