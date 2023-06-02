Фанаты «Брешии» подожгли машину игрока из-за вылета команды в Серию C

Фанаты «Брешии» подожгли машину защитника команды Матье Уара из-за ее вылета в Серию С, сообщает RMC Sport.

В Серии B 16-я и 17-я команда играют в стыковых матчах за право остаться в во втором по силе дивизионе. «Брешия» уступила по сумме двух матчей «Козенце» (0:1, 1:1), пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму ответного матча время.

Добавим, что из Серии В в Серию А квалифицировались «Фрозиноне» и «Дженоа». Еще одна путевка будет разыграна в стыковых матчах, на нее претендуют «Бари», «Зюйдтироль», «Кальяри» и «Парма».