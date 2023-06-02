УЕФА оставила Марциняка главным судьей финального матча Лиги чемпионов

Судья Шимон Марциняк останется главным арбитром финального матча Лиги чемпионов в Стамбуле, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить польского арбитра Марциняка от работы после жалобы антифашистской организации «Никогда больше» за участие в мероприятии ультраправого движения. Сам Марциняк в разъяснении, направленном в УЕФА, заявил, что не имеет ничего общего с идеологией расизма, антисемитизма и нетерпимости.

Помогать ему будут его соотечественники Павел Соколицкий и Томаш Листкевич. Резервным арбитром и его ассистентом будут представители Румынии Иштван Ковач и Василе Флорин Маринеску.

За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен поляк Томаш Квятковский, ему будут ассистировать соотечественник Бартош Франковский, а также немец Марко Фриц.

Марциняк является первым польским арбитром, судившим финал чемпионат мира по футболу. Он был главным судьей на решающем матче турнира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. За победу в турнире поборются английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».