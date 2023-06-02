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Защитник Роша заявил, что Соболев не раз провоцировал его в матче со «Спартаком»

Оба футболиста были удалены.
Защитник Роша заявил, что Соболев не раз провоцировал его в матче со «Спартаком»
02 июня 2023 13:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Защитник ЦСКА Виллион Роша вспомнил конфликт с нападающим Александром Соболевым в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Напомним, что Соболев показал неприличный жест Роши, а тот повторил его судьям, пытаясь донести некультурное поведение соперника до арбитров. В результате оба получили по красной карточке.

«Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья — У-У-У. Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод. Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо», - сказал Роша пресс-службе ЦСКА.

Добавим, что красная карточка Роши была отменена, а Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию и пропустит также начало следующего сезона.

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