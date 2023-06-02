Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешел в берлинский «Унион»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал перешел из «Шальке-04» в берлинский «Унион», сообщается на официальном сайте столичного клуба Германии.

«Переход в «Унион» - важный шаг для меня. Поскольку я уже знаком с бундеслигой, то освоиться сейчас мне гораздо легче», - цитирует Крала пресс-служба команды.

Крал является игроком московского «Спартака» и выступал в составе красно-белых с 2019 по 2021 год. В августе 2021 года он на правах аренды до конца сезона перешел в «Вест Хэм», а в июне 2022 года приостановил контракт со «Спартаком». Чешский футболист воспользовался решением ФИФА для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами. В июле того же года Крал перешел в немецкий «Шальке».

Контракт 24-летнего игрока сборной Чехии со «Спартаком» истекает в конце июня 2024 года.