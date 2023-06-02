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Ветеран ЦСКА Пономарев похвалил РПЛ за интригу до самого конца

Нет вопросов по первому и двум последним местам.
02 июня 2023 15:05
автор: Максим Скороходов

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев сделал комплемент РПЛ перед началом последнего тура сезона-2023.

«Конечно, конец у чемпионата получился отличным, просто великолепным. Никто до сих пор не знает, кто какое место. Интрига сильная. Была бы еще борьба за первое место, вообще было бы здорово. Но, в любом случае, будут интересные матчи», - приводит «Газета.ru» слова Пономарева.

Добавим, что всем матчи 30-го тура РПЛ пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск. За второе и третье место борются ЦСКА (55 очков), «Спартак» (54) и «Ростов» (53), при этом ЦСКА и «Ростов» сыграют друг с другом.

Также в заключительном туре определятся две команды, которые сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ, среди кандидатов «Пари НН» (27), «Крылья Советов» (29) и «Факел» (30).

источник: «Газета.Ru»
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