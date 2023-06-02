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«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов в форме с новым титульным спонсором (фото)

Миланскому клубу будет противостоять «Манчестер Сити».
«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов в форме с новым титульным спонсором (фото)
02 июня 2023 21:25
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба итальянского «Интера» сообщила, что команда сыграет в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в форме с новым титульным спонсором.

Отмечается, что на груди футболистов миланского клуба будет красоваться логотип Paramount+, потокового сервиса, запущенного в Италии менее года назад.

Спонсорское соглашение представляет собой историческое партнерство между двумя брендами, которые все больше стремятся выйти на мировой рынок.

Напомним, что встреча между командами состоится 10 июня 2023 года на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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