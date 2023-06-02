«Айнтрахт» объявил о продлении контракта с полузащитником Гетце 

Хавбек «Айнтрахта» Марио Гетце заключил новое трудовое соглашение с немецким клубом. Об этом сообщает пресс-служба «орлов».

Сообщается, что новый контракт немца с командой Оливера Глазнера рассчитан до конца сезона-2025/2026. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет три миллиона евро.

Напомним, что Гетце перешел в «Айнтрахт» в июле прошлого года. С тех пор за клуб Бундеслиги он сыграл 45 матчей, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.