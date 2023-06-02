Булыкин призвал Кварацхелию не останавливаться после звания лучшего игрока сезона в Серии А

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поздравил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с получением награды лучшему футболисту Серии А по итогам прошедшего сезона.

«Конечно, молодец! Очень высоко прыгнул, провел замечательный сезон. Самое главное - не останавливаться, а выдать следующий сезон еще интереснее. Тогда будет вообще супер», - приводит слова бывшего игрока «СЭ».

Добавим, что в нынешнем сезоне за «Наполи» Кварацхелия сыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее он выступал за батумское «Динамо», московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

К слову, до завершения чемпионата Италии остался один тур. Все заключительные матчи пройдут в воскресенье, 4 июня.