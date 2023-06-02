Месси обратился к Альбе в связи с уходом защитника из «Барселоны»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался в адрес флангового защитника «Барселоны» Жорди Альбы, который покидает каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Привет, красавчик. Извини, что не могу быть с тобой в этот особенный день. Наслаждайся этим последним днем. Наслаждайся прощанием. Я тебя очень люблю и желаю тебе всего наилучшего», — приводит слова Месси Marca.

35-летний аргентинец выступал вместе с испанским игроком в стане сине-гранатовых на протяжении девяти лет.

Добавим, что Альба является воспитанником академии «Барселоны». Он вернулся к каталонцам в 2012 году и с тех пор провел за команду 459 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество после завершения текущего сезона.