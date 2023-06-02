Симеоне посчитал, сколько раз в месяц футболист должен заниматься сексом, чтобы играть в его команде

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что футболисты его команды занимаются сексом намного чаще одного раза в неделю.

«Если занимаешься сексом всего лишь четыре раза в месяц, то не сможешь играть в моей команде.

В «Атлетико» футболист занимается сексом примерно 15 раз в месяц? Возможно и так… Я уверен, что у нас хороший средний показатель», - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, за тур до конца сезона в Ла Лиге «матрасники» с 76 очками занимают второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от «Реала».

В заключительном туре «Атлетико» 4 июня на выезде сыграет с «Вильярреалом». Начало встречи в 19.30 по московскому времени.