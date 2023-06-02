Левандовски высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в команду.

Ранее наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что аргентинский футболист проведет 3 июня последний матч за парижский клуб.

«Мы должны подождать и посмотреть, перейдет ли Месси в «Барсу», надеюсь, он перейдет. Может быть, через несколько дней мы узнаем больше», — приводит Barca Universal слова Левандовски.

Добавим, что среди вариантов продолжения карьеры Месси рассматривается также переход в саудовский «Аль-Хиляль», американский «Интер Майами».